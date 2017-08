Elle câline pour quelques piles alcalines

<p>Une petite amie robotique, de 38 centimètres de haut qui fonctionne avec des piles et embrasse sur commande, va être lancée en septembre au Japon à destination d'un public d'hommes célibataires. Avec ses capteurs infrarouges et son moteur électrique, la petite automate, baptisée "Ema", approche ses lèvres lorsqu'elle détecte un visage humain. /Photo prise le 16 juin 2008/

TOKYO (Reuters) - Sculpturale et affectueuse, une petite amie robotique va être lancée au Japon à destination d'un public d'hommes célibataires.

Une société japonaise a créé ce petit robot de 38 centimètres de haut qui fonctionne avec des piles, embrasse sur commande et sera sur le marché japonais en septembre pour environ 175 dollars (113 euros).

Avec ses capteurs infrarouges et son moteur électrique, la petite automate, baptisée "Ema", approche ses lèvres lorsqu'elle détecte un visage humain. Ses concepteurs expliquent qu'elle se met alors en "mode amour".

"On associe souvent aux robots la force, la brutalité et le combat, mais nous voulions briser cette idée reçue et créer un robot doux et interactif", souligne Minako Sakanoue, porte-parole de Sega Toys.

"Elle est adorable et même sans être humaine, elle peut se comporter comme une vraie petite amie."

"Ema", littéralement "Version actuelle de l'éternelle jeune fille", peut ainsi tendre une carte de crédit, chanter et danser.

La société compte sur la solitude masculine pour vendre 10.000 robots dès la première année.

Chika Osaka, version française Jean Décotte