Un logiciel pour bien comprendre son chien

BUDAPEST (Reuters) - Des scientifiques hongrois travaillent à un logiciel analysant les aboiements qui pourraient permettre de mieux interpréter les émotions des chiens.

Csaba Molnar et ses collègues de l'université ELTE de Budapest ont testé une application qui distingue les réactions émotives de 14 mudis, des bergers hongrois, dans six situations: lorsque l'animal est seul, lorsqu'il voit un ballon, lorsqu'il se bat, lorsqu'il joue, lorsqu'il rencontre un étranger et lorsqu'il se promène.

"(Ces travaux) pourraient aboutir à la commercialisation d'un appareil facilitant la communication entre le chien et l'homme", a-t-il déclaré à Reuters.

L'ordinateur a reconnu les réactions émotionnelles des chiens grâce à leurs aboiements et leurs glapissements dans 43% des cas, quand les hommes les avaient correctement identifiées dans seulement 40% des cas.

Les chercheurs assurent que le logiciel peut être amélioré.

Sandor Peto, version française Catherine Mallebay-Vacqueur