JO: pour les athlètes, Bachelot et Laporte sont déjà à la noce

par Sophie Greuil

PEKIN (Reuters) - Roselyne Bachelot-Narquin a déclaré récemment avec humour qu'elle s'attendait à être demandée en mariage par Bernard Laporte si l'équipe de France olympique n'atteignait pas l'objectif de 35 à 40 médailles fixé en juillet.

"Quand j'ai vu que Raymond Domenech avait demandé la main d'Estelle Denis après la défaite de l'équipe de France (à l'Euro), je me suis dit: 'Mon Dieu ! Pourvu qu'on ait des médailles, sinon Bernard est capable de me demander en mariage'", avait-elle dit.

Reuters a pris Roselyne Bachelot au mot et a demandé à plusieurs athlètes d'envisager une possible idylle entre la ministre de la Santé et son secrétaire d'Etat aux Sports.

Le rameur angevin Julien Bahain, le nageur antibois Alain Bernard, le taekwondoïste varois Pascal Gentil (qui a été remplacé mercredi par Mickaël Borot en raison d'une blessure à un pied), le kayakiste palois Fabien Lefèvre et le sabreur bordelais Boris Sanson sont partagés entre l'idée de favoriser cette union ou de tout faire pour l'éviter.

Reuters: Si l'objectif de Madame Roselyne Bachelot n'est pas atteint, doit-elle accepter l'éventuelle demande en mariage de Bernard Laporte ?

Julien Bahain: Quels que soient l'engagement ou la promesse faits par Roselyne Bachelot, je suis certain qu'elle ira au bout. Les Angevins tiennent toujours leurs promesses!

Alain Bernard: Quoi qu'il arrive, je ne pense pas que Bernard Laporte la demandera en mariage. Elle ne doit pas être son style de femme.

Pascal Gentil: Bernard est déjà engagé, non ? Mais, moi, je suis toujours célibataire !

Fabien Lefèvre: Absolument. Il en va de la crédibilité de ses engagements.

Boris Sanson: Viser 35 à 40 médailles est ambitieux. A mon avis, Roselyne Bachelot doit donc se préparer à une cérémonie. Si elle n'est toujours pas mariée, je lui conseille de sauter sur cette occasion de demande en mariage pour aller à la rencontre de tous les plaisirs du Sud-Ouest.

"CETTE NOCE VA M'OBSÉDER"

Reuters: Cette perspective vous met-elle une pression supplémentaire ?

Julien Bahain: Au départ de la finale olympique, cette noce va évidemment m'obséder. D'un autre côté, le mariage de Bernard Laporte et de Roselyne Bachelot sur le magnifique parvis de la non moins magnifique cathédrale d'Angers sera un grand moment. J'aimerais y assister surtout si j'y ai contribué en n'obtenant pas de médaille !

Alain Bernard: Même si cela risque de la blesser, je ne penserai certainement pas à Roselyne Bachelot sur le plot.

Pascal Gentil: Evidemment. Il me faudra éviter à tout prix de visualiser cette union avant chaque combat, sinon je cours à ma propre perte.

Fabien Lefèvre: C'est sûr. Bernard Laporte pourrait m'en vouloir à jamais d'avoir obtenu une médaille.

Boris Sanson: Avoir l'avenir d'un couple sur mes épaules, être l'acteur indirect, ou non, de leur union me met une pression inhabituelle. J'espère donc arriver à la gérer. Se poser la question de faire une médaille est naturel. Mais de ne pas en faire ? Hum, ce n'est pas facile !

Reuters: Quel message adressez-vous à Mme Bachelot ?

Julien Bahain: Quoiqu'il arrive, tous mes voeux de bonheur. Mais je lui rappellerais aussi que chaque médaille a toujours son revers.

Alain Bernard: Si la France n'atteint pas cette fourchette de médailles et si Bernard Laporte ne la demande pas en mariage, je lui conseille de tenter sa chance en demandant le président de la Fédération française de natation, Francis Luyce, en mariage.

Pascal Gentil: Quoi qu'il arrive, qui que vous choisissiez, je m'engage à être votre garçon d'honneur.

Fabien Lefèvre: Croisons les doigts tous les jours jusqu'au bout des Jeux.

Boris Sanson: Pendant cet évènement, n'hésitez pas à vivre une idylle et, peut-être, un mariage avec, promis, ma ou mes médailles autour du cou.

Edité par Clément Dossin