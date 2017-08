Central Park vu du ciel à bord d'un ballon géant

<p>Des balades en ballons gonflés à l'hélium offrant une vue spectaculaire sur Central Park sont proposées au public jusqu'au 22 août pour célébrer le 150e anniversaire de la conception de l'un des parcs les plus célèbres au monde. /Photo d'archives/

NEW YORK (Reuters) - Des balades en ballons gonflés à l'hélium offrant une vue spectaculaire sur Central Park sont proposées au public jusqu'au 22 août pour célébrer le 150e anniversaire de la conception de l'un des parcs les plus célèbres au monde.

L'animation lancée vendredi par le Central Park Conservancy et le service des parcs et loisirs de la ville de New York permettra aux visiteurs de la Big Apple d'admirer le parc à bord d'une nacelle comme s'ils étaient montés au sommet d'un immeuble de 30 étages.

"C'est la première fois que le public a la possibilité d'explorer cette oasis urbaine de 341 hectares vue d'en haut", a déclaré une porte-parole du Central Park conservancy.

Une promenade de dix minutes est proposée au prix de 25 dollars (16 euros) pour les adultes et de 17,50 dollars pour les enfants.

Central Park accueille chaque année 25 millions de visiteurs au coeur de l'île de Manhattan. Il a été conçu par Frederick Law Olmsted et Calvert Vaux qui avaient participé en 1858 à un concours pour dessiner le premier grand parc urbain aux Etats-Unis. Les travaux ont pris près de 20 ans et se sont achevés en 1873.

Nancy Leinfuss, version française Gwénaelle Barzic