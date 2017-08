Un Albanais crée la plus grande mosaïque de bouchons du monde

<p>Saimir Strati, un artiste albanais, a établi un nouveau record en créant la plus grande mosaïque jamais réalisée à partir de bouchons. Quelque 229.764 bouchons de couleurs et de formes variées ont été utilisés pour réaliser cette mosaïque, intitulée "Roméo ceint d'une couronne de raisin jouant de la guitare et dansant avec la mer et le soleil". /Photo prise le 4 septembre 2008/

Arben Celi</p>