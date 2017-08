Hillary Clinton appelle ses partisans à voter...trop tard

DES MOINES, Iowa (Reuters) - La candidature à l'investiture du parti démocrate pour l'élection présidentielle de 2008 Hillary Clinton a invité les électeurs de l'Iowa à la soutenir, mais s'est trompée de date, en leur enjoignant de participer au caucus le 14 janvier au lieu du 3.

Lors d'un meeting électoral où son mari, l'ancien président Bill Clinton, était présent samedi, des membres de son équipe de campagne ont exhorté ses partisans à signer et à envoyer par la poste des cartes où il est écrit: "Oui, je suis un habitant de l'Iowa favorable à Hillary", en indiquant leurs coordonnées et celles d'autres partisans de la sénatrice de New York.

Seul petit problème, dans le coin supérieur droit de la carte, on peut lire: "Moi, _________, je promets de soutenir Hillary Clinton lors du caucus qui sera organisé dans mon secteur le 14 janvier 2008".

En réalité, ces caucus auront lieu onze jours plus tôt, le 3 janvier, et il est crucial que l'organisation soit bien huilée pour que les électeurs participent et qu'ils soutiennent leur candidat préféré.

C'est un site internet spécialisé dans la politique, The Politico.com, qui a signalé la méprise.

