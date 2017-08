Deux poids, deux records

<p>Après avoir été l'homme le plus gros du monde, un Mexicain vise désormais le record de l'homme qui a perdu le plus de poids. Manuel Uribe, qui a atteint les 560 kilos, s'est fixé pour objectif de perdre 430 kilos d'ici 2010. /Photo prise le 9 mai 2008/

par Robin Emmott

MONTERREY, Mexique (Reuters) - Après avoir été l'homme le plus gros du monde, le Mexicain Manuel Uribe vise désormais le record de l'homme qui a perdu le plus de poids.

Alité depuis six ans, Uribe, qui a pesé jusqu'à plus d'une demi-tonne, suit actuellement un régime alimentaire strict. Depuis mars 2006, il a déjà perdu 235 kilos en se nourrissant de pamplemousses, d'omelettes de blancs d'oeufs, de poisson, de poulet, de légumes et de cacahuètes.

Mais, Uribe, qui pèse aujourd'hui 325 kilos, ne peut toujours pas bouger ses jambes. Il espère pouvoir sortir de chez lui, pour la troisième fois en six ans, à l'occasion de son 43e anniversaire le mois prochain. A chacune de ses escapades, son lit renforcé est placé sur une remorque.

Réparateur informatique aux Etats-Unis dans les années 90, Uribe avait jeté son dévolu sur les pizzas et hamburgers. Il était ainsi devenu accro à la "junk food" et avait atteint les 560 kilos à son retour au Mexique, où il s'était rabattu sur les tacos.

OBJECTIF : PERDRE PLUS DE 419 KILOS

Devenu l'homme le plus gros du monde, Uribe figure dans l'édition 2008 du Guinness Book des records. Mais, abandonné par sa femme, sans source de revenus et avec une santé fragile, Uribe avait lancé un appel à l'aide sur la télévision mexicaine, suscitant par la même occasion la curiosité du monde entier. Il a alors accepté l'aide gratuite d'un médecin américain, Barry Sears.

"J'étais impotent avant, mais aujourd'hui tout fonctionne à nouveau. Demandez à ma petite amie", se réjouit-il depuis sa maison de Monterrey, au nord de Mexico.

Uribe, qui dépend de la générosité de ses amis et de ses parents pour survivre, a expliqué que les personnes du Guinness lui avaient soufflé qu'il pourrait battre le record du plus grand nombre de kilos perdus. Celui-ci est actuellement détenu par Jon Brower Minnoch, qui a perdu 419 kilos.

Uribe s'est donné comme objectif de peser 129 kilos d'ici 2010, ce qui revient pour lui à se débarrasser de 430 kilos.

Record mis à part, Uribe souhaite simplement pouvoir sortir de son lit et profiter des bienfaits d'une alimentation saine. "J'ai reçu de très nombreux e-mails de personnes qui m'ont dit s'inspirer de mes progrès et je veux faire passer un message sur l'importance d'une alimentation saine. Je ne suis pas contre ceux qui vendent de la 'junk food', mais nous devons être informés de ce que nous mangeons", a-t-il dit.

Version française Mathilde Gardin