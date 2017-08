Le plus petit serpent au monde est aussi fin qu'un spaghetti

par Will Dunham

WASHINGTON (Reuters) - Des scientifiques ont identifié le plus petit serpent au monde, un reptile de 10 cm de long aussi fin qu'un spaghetti, découvert sous une pierre sur l'île de la Barbade, dans les Caraïbes.

La nouvelle espèce, appelée "Leptotyphlops carlae", est plus petite que les 3.100 autres recensées jusqu'à présent, selon le biologiste Blair Hedges de l'université de Pennsylvanie, qui a, par le passé, contribué à trouver la plus petite grenouille et le plus petit lézard.

Ses écailles sont grises tirant sur le marron foncé et son corps est parcouru de deux bandes jaunes, a déclaré Hedges. Les scientifiques ont été convaincus qu'il s'agissait d'une nouvelle espèce par ses différences génétiques avec les autres serpents ainsi que ses caractéristiques extérieures uniques, a expliqué le biologiste.

Le serpent, qui n'est pas venimeux, mange des termites et des larves de termites mais on ne connaît pour l'instant que peu de choses de son comportement, notamment s'il est ou non nocturne, a dit Hedges. Il a été découvert en 2006 dans une forêt au sud de la Barbade.

"Il était sous une pierre. Nous en avons attrapé deux", a dit Hedges, joint par téléphone. "Il est à peu près aussi fin qu'un spaghetti".

Ce reptile est environ 5 millimètres plus petit que d'autres espèces présentes en Martinique.

"Quand vous arrivez à une échelle si petite, chaque millimètre compte", a déclaré Hedges, dont les conclusions ont été publiées dimanche dans la revue scientifique Zootaxa.

Les espèces animales les plus petites et les plus grandes sont souvent découvertes sur des îles où elles ont pu développer leurs habitats dans des niches écologiques sans être en concurrence avec d'autres créatures qui ne vivent pas dans des endroits isolés.

Le plus grand serpent au monde est un python vivant en Asie du Sud-Est qui peut atteindre 10 mètres de long.

