Un Australien met le doigt dans l'oeil d'un requin blanc, survit

SYDNEY (Reuters) - Un Australien a survécu à une attaque de requin blanc en lui mettant un doigt dans l'oeil alors que l'animal le traînait dans l'eau après lui avoir arraché une partie de la jambe gauche.

Jason Cull était en train de nager près d'une plage de la côte sud-ouest de l'Australie quand le requin, long de quatre mètres, s'est attaqué à lui.

"D'abord, j'ai cru que c'était un dauphin", a expliqué Cull au journal The Australian, qui publie ses propos lundi. "Je me souviens juste d'avoir été traîné en arrière. J'ai essayé de trouver ses branchies mais j'ai trouvé son oeil et j'ai mis mon doigt dedans. C'est alors qu'il a lâché prise."

Le requin a arraché deux morceaux de sa jambe, dont la moitié de son mollet, et l'a blessé au genou et à la cuisse. Un secouriste l'a entendu crier et s'est précipité dans l'eau pour le récupérer.

Un adolescent australien a été tué en avril par un requin en avril, en faisant du surf. Les requins sont protégés en Australie. Les attaques contre l'homme sont assez rares relativement à l'étendue des côtes australiennes.

Environ 42% des attaques concernent des surfeurs ou des véliplanchistes, selon International Shark Attack File, une organisation basée aux Etats-Unis qui répertorie les attaques de ce genre.

L'Australie a enregistré 12 attaques de requins en 2007, dont aucune ne fut mortelle, à comparer avec 71 attaques dans le monde la même année.

Michael Perry, version française Natacha Crnjanski