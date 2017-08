Le poids, souci de santé numéro un des Américaines

par Megan Davies

NEW YORK (Reuters) - Les Américaines se soucient davantage de leur poids que du cancer, d'une maladie cardiovasculaire ou du diabète, révèle un sondage.

Plus de la moitié des 3.000 femmes interrogées par Meredith Corporation et NBC Universal se disent préoccupées par leur régime et leur poids, contre 23% qui évoquent la peur du cancer et 20% leur santé cardiovasculaire. Elles devaient choisir parmi vingt réponses les problèmes de santé les plus inquiétants à leurs yeux.

Selon cette étude, beaucoup de femmes estiment qu'elles devraient être plus minces, 80% d'entres elles se considérant en surpoids. Mais seulement 43% des femmes interrogées disent faire du sport au moins trois fois par semaine et 11% pratiquent un sport individuel ou d'équipe.

Si la majorité des sondées s'estiment en surpoids, 68% se disent satisfaites de leur "identité et de leur évolution en tant qu'individu". Mais elles sont 40% à considérer qu'un homme ne doit pas dire à une femme qu'elle est trop grosse.

Pour améliorer leur santé, 26% des femmes ont recours à des compléments alimentaires et des herbes naturelles et 25% achètent ou adoptent un animal domestique, selon le sondage.

Version française Mathilde Gardin