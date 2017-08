Dixie le chat retrouve ses propriétaires après neuf ans de fugue

LONDRES (Reuters) - Un couple de Britanniques a retrouvé son chat perdu neuf ans plus tôt, annonce la Société royale protectrice des animaux britannique (RSPCA).

Agé de 15 ans et au pelage roux, Dixie avait disparu en 1999 et ses propriétaires pensaient que leur chatte avait été écrasée par une voiture.

Dixie a été retrouvée à quelques centaines de mètres seulement du domicile de ses maîtres, à Birmingham, après qu'un habitant eût prévenu la RSPCA de la présence d'un chat maigre et errant dans le voisinage depuis quelques mois.

Alan Pittaway, un employé de l'association, s'est rendu sur les lieux et a pu confirmer qu'il s'agissait de Dixie en vérifiant sa puce électronique.

L'animal a ensuite été remis à ses propriétaires, Alan and Gilly Delaney, dans la demi-heure qui a suivi.

"En 29 ans de bons et loyaux services pour la RSPCA, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi excité et ravi que Mme Delaney", a-t-il témoigné. "Rien n'aurait pu me faire plus plaisir que de rendre Dixie à ses propriétaires."

Le couple était "comblé" d'avoir retrouvé son chat.

"La personnalité de Dixie, son comportement et ses petites manies n'ont pas du tout changé", s'est réjoui Gilly Delaney, notant que l'animal n'avait pas cessé de ronronner depuis son retour.

La RSPCA compte sur cette histoire pour promouvoir l'utilisation de puces électroniques d'identification.

Anna Legge, version française Myriam Rivet