Campagne de pub assassine contre le Père Noël en Espagne

MADRID (Reuters) - Le Père Noël a du souci à se faire en Espagne, où une agence de publicité a entrepris de le ridiculiser pour réhabiliter les traditionnels rois mages Melchior, Gaspard et Balthazar.

Une campagne d'affichage dans les rues de Madrid le montre ainsi criblé de balles dans une allée et l'accuse d'être un objet publicitaire et de se comporter de manière cruelle envers les elfes.

Un clip vidéo a également été tourné où l'on voit les rois mages s'en prendre à lui sur un air de rap, raillant son embonpoint et son costume rouge et blanc aux couleurs de Coca Cola. "Ho, ho, ho ? Tu es un clown", chante l'un des rois tout en passant son doigt sur sa gorge tel un couteau.

Le site internet sur lequel a été publié la vidéo (www.yosoydelosreyesmagos.com) fournit même un numéro de téléphone d'assistance aux elfes maltraités.

Les petits Espagnols reçoivent traditionnellement leurs cadeaux de Noël le 6 janvier lorsque de grandes parades organisées à travers le pays commémorent l'arrivée des rois mages auprès de l'enfant Jésus.

Mais depuis quelques années, le Père Noël, aidé par le cinéma américain et la publicité, s'est imposé comme un concurrent de plus en plus sérieux.

