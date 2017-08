Un "lord" se met aux enchères avec ses biens sur internet

par Luke Baker

LONDRES (Reuters) - Un excentrique millionnaire britannique a mis ses biens, son titre de "Lord of the Manor of Warleigh" (châtelain de Warleigh) et même sa personne aux enchères sur le site internet eBay.

David Piper vend deux hôtels, deux Bentley, une collection de tableaux et son titre de châtelain - acquis pour un million de livres en même temps que son grand domaine situé dans l'ouest de l'Angleterre.

"Le motif de cette vente est dû au fait qu'un cancer de la prostate a été diagnostiqué à un stade avancé chez le lord", peut-on lire dans l'annonce.

"A vendre dans son ensemble ou par lots (...) Peut aussi inclure physiquement David, l'actuel châtelain excentrique, pour un acheteur convenable."

Piper, bien connu dans sa ville natale de Plymouth pour ses bouffonneries, espère réunir 4 millions de livres, tout en estimant que la totalité de ses biens valait 6 millions de livres avant la chute des prix immobiliers. Avec cet argent, il compte déménager à Londres pour se rapprocher de ses enfants.

Les enchères, qui se terminent le 11 août, atteignent actuellement 1,3 million de livres.

Son initiative n'est pas une première. Début 2008, un Britannique installé à Perth, en Australie, avait mis aux enchères tous ses biens, y compris sa maison. Ian Usher avait finalement obtenu 380.000 dollars, beaucoup moins qu'il ne l'espérait.

Piper, qui n'en est pas à son premier coup d'éclat, avait tenté il y a six ans de se trouver une compagne, ce qui s'était soldé par un échec. Parmi les 2.000 jeunes femmes qui avaient répondu à une annonce passée dans l'International Herald Tribune, son choix s'était arrêté sur une Américaine divorcée de 32 ans. Mais celle-ci, arrivée au manoir avec ses deux jeunes enfants, n'avait tenu que quelques jours.

Version française Mathilde Gardin, édité par Philippe Bas-Rabérin