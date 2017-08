Ne tirez pas sur l'ambulance, plutôt sur le sénateur

<p>Le sénateur italien Gustavo Selva, 81 ans, inscrit au groupe Forza Italia de de Silvio Berlusconi, a été condamné jeudi à six mois de prison avec sursis et 200 euros d'amende pour avoir simulé un malaise afin de profiter d'une ambulance et arriver à l'heure à une émission télévisée malgré les embouteillages romains en juin dernier. /Photo d'archives/

Stefano Rellandini</p>