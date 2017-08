Cherche mari pour me porter et gagner 120 litres de bière

<p>L'un des couples participant au championnat du monde de "porté de femme", à Sonkajarvi, en Finlande. Julia Galvin, une belle Irlandaise de 120 kilos, venue jusqu'en Finlande pour trouver un homme capable de triompher avec elle lors du fameux concours et gagner l'équivalent de son poids en litres de bière, est repartie bredouille. Mais Julia a juré samedi de revenir l'année prochaine et les années suivantes pour trouver son bon poulain. /Photo prise le 5 juillet 2008/

SONKAJARVI, Finlande (Reuters) - Julia Galvin était venue jusqu'en Finlande pour trouver un homme capable de triompher avec elle lors du fameux championnat du monde de "porté de femme" et gagner l'équivalent de son poids en litres de bière, en vain.

Et pour cause, la belle Irlandaise pèse 120 kilos et le gentleman anglais qui a eu le privilège de la porter le long d'un parcours de 253 mètres a échoué dans sa mission.

Mais Julia ne veut pas en rester là et a juré samedi de revenir l'année prochaine et les années suivantes pour trouver son bon poulain, déterminée à rafler la récompense de cette épreuve atypique.

Créée il y a 11 ans, la compétition, qui prend ses racines dans une légende locale sur un gang de voleurs de femmes, attire des participants du monde entier.

Et dans cette discipline, les Estoniens sont rois, avec onze titres de champions en autant d'éditions.

Attila Cser, version française Olivier Guillemain