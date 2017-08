VILNIUS (Reuters) - La Lituanie envisage de changer son nom anglais (Lithuania) pour le rendre plus facilement prononçable dans l'espoir d'attirer davantage d'investissements et de touristes.

Lithuania est un mot difficilement prononçable et mémorisable pour des non-anglophones, mais le changement de nom n'est qu'une idée parmi d'autres pour promouvoir le pays, a déclaré vendredi Laurinas Bucalis, porte-parole du gouvernement.

Aucune proposition de nouveau nom en anglais n'a été soumise jusqu'à présent. En lituanien, le pays s'appelle Lietuva.

Beaucoup de personnes extérieures aux Etats baltes - trois petits pays situés au nord de la Pologne - confondent la Lituanie et la Lettonie (Latvia en anglais et Latvija en letton) et ont même du mal à les situer sur une carte, de même que l'Estonie, l'Etat balte situé le plus au nord.

Annexés par l'Union soviétique pendant la Seconde guerre mondiale, ces trois pays ont recouvré leur indépendance en 1991 et ont adhéré à l'Union européenne et à l'Otan en 2004.

Nerijus Adomaitis, version française Nicole Dupont