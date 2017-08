La prison pour avoir mis des photos de nus de son ex sur le net

<p>Un Italien de 32 ans a écopé d'une peine de deux ans et quatre mois de prison pour avoir mis sur internet des photos à caractère pornographique de son ancienne petite amie et les avoir envoyées par courriel à plus de 15.000 correspondants. /Photo d'archives/

ROME (Reuters) - Un Italien de 32 ans a écopé d'une peine de deux ans et quatre mois de prison pour avoir mis sur internet des photos à caractère pornographique de son ancienne petite amie et les avoir envoyées par courriel à plus de 15.000 correspondants.

Il avait créé un site internet montrant son ex-amie en train de proposer ses faveurs et des jeux érotiques avec, en prime, son numéro de téléphone.

L'homme, qui avait aussi envoyé des menaces par SMS à la jeune femme ainsi qu'à ses parents, était poursuivi pour diffamation, menaces et violences.

Dans son arrêt, le tribunal de Milan a estimé que ce type de photos et de données relevaient du domaine strictement privé et auraient du le rester et a reproché à l'homme d'avoir enfreint cette règle sans l'assentiment de la principale intéressée.

