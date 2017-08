<p>Plus les responsables politiques sourient, moins les citoyens leur font confiance, révèle un sondage réalisé au Portugal qui montre que 80% des ressortissants de ce pays jugent que ces sourires sont feints et de circonstance. /Phot prise le 10 octobre 2007/

LISBONNE (Reuters) - Plus les responsables politiques sourient, moins les citoyens leur font confiance, révèle un sondage réalisé au Portugal et qui montre que 80% des ressortissants de ce pays jugent que ces sourires sont feints et de circonstance.

Cette étude, réalisée à partir d'un échantillon de 2.610 personnes âgées de 18 à 70 ans, montre que cette défiance à l'égard des politiques au sourire "scotché" se retrouve dans tous les groupes d'âge.