Les gays républicains appuient la candidature de John McCain

SAINT-PAUL, Minnesota (Reuters) - Les gays républicains, qui comptent 20.000 membres rassemblés sous la houlette des "Log Cabin Republicans", ont apporté mardi leur soutien à la candidature de John McCain à la présidentielle du 4 novembre.

Ce soutien, accordé par les gays républicains en 2000 au candidat George W. Bush, mais refusé quatre ans plus tard, risque en réalité d'être un cadeau empoisonné pour le sénateur de l'Arizona.

Ce dernier cultive certes une image de "maverick" (franc-tireur non conformiste) au sein du Grand Old Party, capable d'attirer des électeurs de part et d'autre des clivages traditionnels.

Mais l'apport de la communauté homosexuelle et lesbienne à sa candidature peut aussi être très mal vécu dans l'importante frange conservatrice chrétienne du Parti républicain.

Les gays républicains se sont réjouis de l'hostilité du futur candidat officiel du GOP à une tentative avortée de faire appliquer une interdiction fédérale des mariages entre homosexuels - une prise de position qui a, en revanche, enragé de nombreux électeurs évangélistes conservateurs.

Les "Log Cabin Republicans" ont d'autre part annoncé qu'ils adoptaient une position attentiste à l'égard de Sarah Palin, la nouvelle colistière de John McCain connue pour ses positions très conservatrices, notamment contre le droit à l'avortement.

L'association affirme qu'une vingtaine de gays déclarés siègent comme délégués à l'actuelle convention républicaine.

Ed Stoddard, version française Jean-Loup Fievet