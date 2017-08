Un navire vieux de 800 ans remonté du fond de la mer en Chine

SHANGHAI (Reuters) - Un navire marchand vieux de huit siècles a été hissé samedi hors des eaux de la mer de Chine méridionale, avec à son bord des objets susceptibles de confirmer l'existence d'une ancienne voie maritime commerciale qui reliait la Chine à l'Occident.

Ce navire de bois de 30 mètres de long, qui renferme des milliers d'objets en or, en argent ou en porcelaine, a été remonté sur une barge, dans une sorte de cage d'acier aussi haute qu'un bâtiment de trois étages. La télévision nationale chinoise a retransmis l'événement en direct.

Baptisé le "Nanhai n°1" ou "Mer de Chine méridionale n°1" par les archéologues, le navire a été découvert en 1987 au large des côtes de la province du Guangdong, à une profondeur de 30 mètres. Il gisait enseveli sous une couche de deux mètres de vase.

Le Nanhai n°1 va être remorqué vers un musée construit spécialement pour lui à Canton, où il sera immergé dans un réservoir surnommé le "palais de cristal", dont la température et la pression de l'eau seront les mêmes que celles qu'il a connues pendant ses huit siècles de sommeil.

Le musée devrait ouvrir ses portes d'ici la fin 2008. Les visiteurs pourront observer le navire par des hublots pratiqués dans les parois du réservoir géant.

Plus de 4.000 objets ont été retrouvés à son bord, écrit l'agence de presse Chine nouvelle. Il est l'un des plus anciens et des plus grands navires marchands jamais retrouvés en Chine.

De même, 6.000 pièces de monnaie en cuivre de l'époque des Song (960-1279) ont été retrouvés, datant du temps où le bateau avait été construit.

Le Nanhai pourrait apporter la preuve de l'existence d'une ancienne "route de la soie maritime" qui reliait les provinces chinoises du Guangdong et du Fujian à l'Asie du Sud-Est, à l'Afrique et à l'Europe, à l'image de la route de la soie, terrestre, qui reliait l'Empire du Milieu à l'Occident via les steppes de l'Asie centrale.

