THERMOCOMPACT: Chiffre d'affaires 9 mois

Communiqué de Presse Le 29 octobre 2010

Chiffre d'affaires 9 mois

Accélération confirmée

Thermocompact enregistre un chiffre d'affaires de 15,1 M€ au troisième trimestre (+ 78%) confirmant les prévisions de croissance relevées lors de la publication des résultats semestriels.

Bénéficiant de la large internationalisation du Groupe, d'un bon niveau d'activité sur toutes ces unités, l'ensemble des résultats est supérieur à 2008, année historiquement forte, et neutralise totalement l'effet congés d'été.

Comme prévu, le maintien de cette accélération au T3 est la confirmation d'une croissance solide.

Ces bonnes perspectives permettent au groupe d'anticiper un chiffre d'affaires 2010 autour de 58 millions d'euros, et une progression forte de l'ensemble de ses résultats.

THERMOCOMPACT est coté au Compartiment C d'Euronext Paris

Code ISIN FR000004037182



Contacts : Société Communication Financière

THERMOCOMPACT Aelium

Karine Cornier J.Gacoin / S.Kennis

Tel : 04 50 27 20 02 Tel : 01 44 91 52 49

kcornier@thermocompact.com jgacoin@aelium.fr

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.



The owner of this announcement warrants that:

(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and

(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the

information contained therein.



Source: THERMOCOMPACT via Thomson Reuters ONE