Groupe Delhaize : Déclaration de participation importante

BRUXELLES, Belgique, 25 octobre 2012 - Conformément à la loi belge du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées, le Groupe Delhaize (Euronext Bruxelles: DELB - NYSE: DEG), le distributeur alimentaire belge international, a reçu une notification de franchissement vers le haut du seuil de 10 % par Silchester International Investors LLP qui possède 10,05 % des droits de vote du Groupe Delhaize.

Le 22 octobre 2012, Silchester International Investors LLP a notifié le Groupe Delhaize qu'au 19 octobre 2012 Silchester International Investors LLP possédait 10 242 561 actions du Groupe Delhaize, représentant 10,05 % des droits de vote.

Cela représente une augmentation de 5 115 879 actions par rapport à la déclaration de participation précédente de 5 126 682 actions, reçue le 1er juillet 2011.

Silchester International Investors LLP est contrôlée par Silchester Partners Limited, qui détient plus de 90 % de son capital. Stephen C. Butt, Chairman et Chief Investment Officer de Silchester, ainsi que sa famille, contrôlent approximativement 50,5 % des actions de Silchester Partners Limited.

Silchester International Investors LLP agit en qualité d'investment manager de manière totalement discrétionnaire pour le compte de plusieurs fonds, tels que Silchester International Investors International Value Equity Taxable Trust, Silchester International Investors International Value Equity Group Trust, Silchester International Investors Tobacco Free International Value Equity Trust, Silchester International Investors International Value Equity Trust et The Cavella Trust.

Silchester International Investors LLP est le titulaire unique et exclusif des droits de vote afférent aux actions du Groupe Delhaize qui font l'objet de la présente déclaration. Cependant, la notification indique que Silchester International Investors LLP n'agit pas en tant que dépositaire et que Silchester International Investors LLP ne détient pas les actions du Groupe Delhaize en son nom.

» Le Groupe Delhaize

Le Groupe Delhaize est un distributeur alimentaire belge international actif dans onze pays et présent sur trois continents. A la fin du deuxième trimestre 2012, son réseau de vente était constitué de 3 365 magasins. En 2011, le Groupe Delhaize a réalisé des revenus de €21,1 milliards et un bénéfice net (part du Groupe) de €475 millions. Fin juin 2012, le Groupe Delhaize employait approximativement

158 000 personnes. Le Groupe Delhaize est coté sur NYSE Euronext Bruxelles (DELB) et sur le New York Stock Exchange (DEG).

Ce communiqué de presse est disponible en français, en néerlandais et en anglais, et peut être lu sur le site internet du Groupe Delhaize http://www.groupedelhaize.com. Les questions peuvent être envoyées par e-mail à investor@delhaizegroup.com.

» Contacts

INFORMATIONS SUR LES DECLARATIONS PREVISIONNELLES

Certaines déclarations contenues ou incorporées par référence dans ce communiqué de presse, ainsi que certaines autres déclarations écrites et orales faites parfois par le Groupe Delhaize et ses représentants autres que celles relatives à un fait passé, qui ont trait aux activités, événements ou développements que le Groupe Delhaize prévoit ou anticipe qu'ils se produiront ou pourront se produire dans le futur, incluant, sans y être limitées, les économies de coûts escomptées dans le cadre du New Game Plan, la fermeture, la conversion et l'ouverture de magasin, une croissance anticipée du bénéfice net et des revenus, des acquisitions stratégiques, les stratégies futures et les résultats attendus de ces stratégies, sont des prévisions au sens de la législation financière fédérale américaine qui sont sujettes à des risques et des incertitudes. Ces prévisions peuvent généralement être identifiées par l'emploi d'expressions telles que "perspectives", "prévisions", "projections", "croire", "s'attendre à", "anticiper", "avoir l'intention de", "planifier", "prévoir", "probable", "devra", "devrait", ou tout autre mot ou expression similaire. Bien que de telles déclarations soient basées sur des informations actuellement disponibles, les résultats réels peuvent varier significativement de ceux prévus, en fonction de divers facteurs incluant, sans y être limités, des changements du contexte économique général ou dans les marchés du Groupe Delhaize, de la stratégie, de comportement des consommateurs, des changements des taux d'inflation ou de change, les changements de législation ou règlement; la concurrence; les décisions défavorables dans un litige; l'impossibilité de construire, rénover, intégrer, ouvrir, convertir ou fermer des magasins aussi rapidement que prévu, et des problèmes d'approvisionnement et de qualité avec nos fournisseurs. Des risques et incertitudes supplémentaires, qui pourraient entraîner des différences importantes entre les résultats réels et les résultats indiqués ou implicites dans de telles déclarations prévisionnelles, sont décrits dans le rapport annuel le plus récent du Groupe Delhaize (document 20F) et dans les autres documents enregistrés par le Groupe Delhaize, auprès de la Securities and Exchange Commission américaine, ces facteurs de risque y étant incorporés par référence. Le Groupe Delhaize ne s'engage en aucun cas à actualiser les développements de ces facteurs de risque ou à annoncer publiquement la révision d'une de ces déclarations prévisionnelles mentionnées dans le présent communiqué, ou encore à apporter des corrections visant à refléter des événements ou développements futurs.