RHJ International annonce la finalisation de l'acquisition de Close Offshore Group par Kleinwort Benson

Bruxelles, le 1er juin 2011 - RHJ International (« RHJI ») a annoncé ce jour que Kleinwort Benson, sa filiale de services financiers détenue à 100 %, a finalisé l'acquisition de Close Offshore Group (« COG ») moyennant une contrepartie en numéraire de 26,4 millions GBP, à l'exclusion des régularisations post-clôture.

L'acquisition concerne les activités de banque privée ainsi que de gestion de fonds, de trust et d'actifs de COG à Guernesey, Jersey et sur l'Île de Man. Elle reprend également le centre de services partagés au Cap.

Cette acquisition apporte 1,6 milliard GBP supplémentaire à l'encours de gestion en matière de fortune privée de Kleinwort Benson. Elle a été financée par l'intermédiaire de Kleinwort Benson Channel Islands Holdings Limited.

Leonhard Fischer, Chief Executive Officer de RHJI, a déclaré à cette occasion :

« Nous avons le plaisir d'annoncer la finalisation de cette transaction, qui va conférer une nouvelle envergure et une solidité complémentaire aux activités bancaires et fiduciaires de Kleinwort Benson. L'acquisition de Close Offshore Group améliorera également l'offre bancaire de Kleinwort Benson à la fois en termes de liquidités et de capital. »



À propos de RHJ International :



RHJ International (Euronext : RHJI) est une société anonyme de droit belge, dont le siège est sis Avenue Louise 326 à 1050 Bruxelles, Belgique. D'un holding industriel diversifié, RHJI effectue actuellement une conversion pour devenir un groupe de services financiers actif et dynamique. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web www.rhji.com.



Pour plus d'informations, veuillez contacter :



Arnaud Denis

Directeur des Relations Investisseurs

Tél. : +32 2 643 60 13

Courriel : adenis@rhji.com

Ce communiqué de presse contient certaines indications de nature prévisionnelle relatives aux activités de la Société, à son rendement économique et à sa situation financière. Ces indications prévisionnelles sont fondées sur les attentes actuelles de la direction, sur des estimations et prévisions. Elles dépendent d'un certain nombre d'hypothèses et s'accompagnent de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient aboutir à des résultats, performances ou prestations réels de la Société sensiblement différents des résultats, performances ou prestations futurs exposés ou suggérés dans les indications de nature prévisionnelle. La Société n'est pas tenue de mettre à jour ni de publier les modifications apportées aux indications prévisionnelles afin de refléter des événements survenus après la publication de ce communiqué de presse.

