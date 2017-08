Generix Group : Generix Group lance une augmentation de capital de 8,3 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription, garantie par son actionnaire de référence Pléiade Investiss

le taux moyen annuel de croissance sur période de 5 ans des activités licences, On Demand et Conseils & Services (18,5% en moyenne par an). Il est à noter que le taux de croissance des activités a un impact direct sur l'évolution des taux de marge de ces mêmes activités.

Il est rappelé que le chiffre d'affaires du dernier exercice 2010/2011 et celui du premier trimestre de l'exercice actuel sont en diminution, toutefois la Société reste confiante dans les hypothèses retenues.

La valeur du taux d'actualisation amenant à une valeur de l'UGT égale à sa valeur comptable s'établit à 27,25%.

Une réduction de moitié du taux de croissance sur une période de 5 ans des activités Licences, On Demand et Conseil & Services amène à un taux de croissance de 10,7% en moyenne par an, qui se traduirait par une diminution de la valeur recouvrable de l'UGT impliquant une dépréciation de l'ordre 9,7 M€. Il est à noter qu'une réduction du taux moyen annuel de croissance du chiffre d'affaires sur une période de 5 ans entrainerait une révision à la baisse des coûts opérationnels et un impact sur les taux de marge de ces activités du fait notamment de la part d'inertie des coûts correspondants. Cette dépréciation potentielle de 9,7 M€ n'entraînerait pas de bris du ratio bancaire R3 de dette financière nette sur capitaux propres.

- Risques liés à la répartition du chiffre d'affaires

Le Groupe réalise actuellement 11% de son chiffre d'affaires avec des ventes de licences et 15% de son chiffre d'affaires avec des licences et services On Demand (ou SaaS). Le chiffre d'affaires réalisé sur les prestations de maintenance représente 34% du chiffre d'affaires total, et dépend de l'évolution de la base installée de licences vendues. Enfin, le chiffre d'affaires généré par les prestations de services, soit 40% du chiffre d'affaires total, provient du déploiement des licences ou de services On Demand pour de nouveaux clients ou des clients existants. Le Groupe prévoit que les chiffres d'affaires respectifs des activités licences ou On Demand continueront à représenter une part substantielle de son chiffre d'affaires dans le futur.

En conséquence, tout facteur susceptible d'affecter les activités licences et On Demand pourrait avoir un impact significatif défavorable sur l'activité, les résultats d'exploitation, la situation financière et les perspectives du Groupe. Par ailleurs, une diminution de la demande de licences ou services On Demand pourrait engendrer une diminution de la demande pour les prestations de maintenance et de services du Groupe.

- Risques liés aux contrats au forfait

La majorité des prestations de services réalisées par GENERIX sont des contrats au forfait et/ou clé en main. Pour ce type d'engagement, si le client n'accuse pas réception de tout ou partie des prestations du Groupe, ce dernier pourrait ne pas percevoir le chiffre d'affaires escompté pour couvrir les frais engagés à l'occasion de l'exécution de sa mission, ou n'en percevoir qu'une partie. Cela pourrait avoir un effet défavorable sur les résultats d'exploitation et sur la situation financière de la Société. De plus, ce type de prestations au forfait augmente le risque pour le Groupe de ne pas gérer ses missions de façon satisfaisante et efficace. De surcroît, le Groupe pourrait sous-estimer la quantité de travail nécessaire et ces engagements pourraient entraîner des pertes à terme. Enfin le Groupe pourrait, du fait d'engagements sur certaines missions au forfait, perdre d'autres opportunités de missions susceptibles d'être plus profitables.

Au 31 mars 2011, GENERIX a comptabilisé des provisions pour pertes à terminaison s'élevant à 1 million d'euros relatives à des contrats au forfait. Ces contrats au forfait déficitaires concernent exclusivement quelques projets de mise en place de l'offre ERP GCE pour lesquels la complexité de l'engagement a été sous-estimée au démarrage de ces projets et qui s'est avérée financièrement défavorable pour GENERIX pendant leur réalisation. Si la quantité de travail nécessaire à la finalisation de ces projets dépassait les estimations au 31 mars 2011, GENERIX serait suceptible d'enregistrer des pertes complémentaires au titre desdits projets.

En effet, les estimations et principaux jugements utilisés dans le cadre de la détermination des pertes à terminaison reposent sur la quantité de travail à effectuer afin d'arriver à un fonctionnement effectif des systèmes et d'obtenir l'approbation du client de la bonne réception des travaux. Cette quantité de travail restant à effectuer est valorisée lors de revues approfondies mensuelles des principaux contrats réunissant la Direction Financière, la Direction du Département Conseils & Services, le contrôle de gestion, le Directeur et le chef de projet concerné.

Il en résulte que les sources majeures d'incertitudes concernent principalement les retards de livraison ainsi que les refus d'approbation du client de la bonne réception des travaux. Les retards de livraison estimés font l'objet d'un provisionnement des pénalités correspondantes calculées sur la base des clauses contractuelles. Au 31 mars 2011, le Groupe a été amené à provisionner un montant de 0,4 million d'euros au titre de ces pénalités sur un projet de mise en place de l'offre ERP. Les possibilités de refus d'approbation des clients sont intégrées dans les estimations de quantité de travail restant à effectuer basées sur des hypothèses de réussite des projets et donc d'approbation des clients.

Du fait de l'absence de nouveaux projets significatifs dans l'activité Conseils & Services, et d'une estimation inchangée des travaux restant à effectuer sur les projets en cours, le risque de pertes à terminaison sur cette activité n'a pas évolué de façon significative depuis le 31 mars 2011.

A la date du présent document, les contrats au forfait concernés par les provisions ci-dessus n'ont pas connu d'évolution significative.

Déclaration sur le fonds de roulement net

La trésorerie nette du Groupe au 31 août 2011 s'élève à 3 315 K€, après utilisation à hauteur de 5 M€ de la ligne de crédit. A la date du présent prospectus, cette ligne de crédit est utilisée à hauteur de 6 M€.



La Société atteste qu'à la date du Prospectus, le Groupe n'a pas un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations et à ses besoins de trésorerie d'exploitation des douze prochains mois, et que la réalisation sans délai de l'émission d'actions nouvelles est indispensable pour lui permettre d'assumer ses obligations et ses besoins.



L'insuffisance de fonds de roulement interviendra fin octobre 2011.



Le besoin de trésorerie nécessaire pour faire face aux dépenses et engagements au cours des 12 prochains mois suivant la date d'obtention du visa sur le Prospectus est estimé, y compris le financement des mesures de réorganisation mentionnées au paragraphe 26.6 du Document de Référence et sur la base d'hypothèses d'activité et de marge médianes, à 1,3 M€ fin octobre 2011 après tirage de la ligne de crédit à son montant maximum (8,5 M€, dont 5M€ utilisés à fin août 2011 et 6 M€ utilisés à la date de la Note d'Opération) et atteindra un maximum de 6,9 M€ fin juillet 2012. Sur la base des hypothèses les moins favorables raisonnablement envisageables, à 2 M€ fin octobre 2011 après tirage de la ligne de crédit à son montant maximum et atteindrait un maximum de 8,4 M€ fin juillet 2012.





Les mesures qui permettent de palier l'insuffisance de fonds de roulement sont les suivantes :



- le lancement d'une opération d'augmentation de capital proposée et votée à l'Assemblée générale du 1er septembre 2011. Sa réalisation est envisagée en octobre 2011. La Société a reçu de Pléiade, son actionnaire de référence, un engagement de souscription à hauteur de 8,2 M€ par compensation de créance à concurrence de son compte courant à l'ouverture de la souscription (2,4 M€) et pour le solde en numéraire (soit 5,8 M€), soit 100% de la présente opération. L'engagement de souscription de Pléiade était conditionné à l'obtention d'un aménagement des covenants bancaires et d'une dérogation de l'AMF à l'obligation de déposer un projet d'offre publique obligatoire. Ces deux conditions sont remplies à la date du Prospectus.





- le Groupe dispose d'une ligne de crédit utilisable chaque année entre le 1er août et le 30 mars selon les plafonds indiqués ci-dessous et qui s'élèvera à 7,5 M€ le 1er août 2012 :

Période d'utilisation Droit de tirage total maximum (K€) Jusqu'au 30 mars 2011 9 500 1er août 2011 au 30 mars 2012 8 500 1er août 2012 au 30 mars 2013 7 500 1er août 2013 au 30 mars 2014 5 000 1er août 2014 au 30 mars 2015 3 000 A compter du 31 mars 2015 0





- En juillet 2012, avant la mise en place de la ligne de crédit de campagne de 7,5 M€ au 1er août 2012, les besoins complémentaires au-delà des ressources apportées par l'émission d'actions nouvelles, soit environ 0,2M€ sur la base des hypothèses les moins favorables, seraient financés par l'optimisation du besoin en fonds de roulement et plus particulièrement des délais de règlement d'un montant potentiel de 1,5 M€.

En conclusion, ces mesures, combinées à la saisonnalité de la trésorerie du Groupe reposant sur l'encaissement de la majeure partie des contrats annuels de maintenance dans les premiers mois de l'année civile, permettent à la Société d'attester que le fonds de roulement net du Groupe sera suffisant au regard de ses obligations et de ses besoins de trésorerie d'exploitation au cours des 12 mois suivant la date du visa de l'AMF sur le présent Prospectus, et plus particulièrement sur la période allant d'avril à juillet 2012 durant laquelle la ligne de trésorerie est inutilisable, sachant que la trésorerie résultant de la présente augmentation de capital de la Société sera d'environ 5,4 millions d'euros compte tenu de la rémunération des intermédiaires financiers et frais juridiques et administratifs d'une part, et de la souscription par Pléiade Investissement à hauteur de 2,4 millions d'euros sous forme de compensation de créances d'autre part.

Évolution récente de la situation financière et perspectives

Voir ci-dessus les informations financières sélectionnées

La Société a publié le 22 septembre 2011 un communiqué de presse relatif à son plan de réorganisation et d'adaptation de ses capacités et la poursuite du changement de son modèle. La mise en oeuvre opérationnelle du plan pourrait conduire à la suppression d'une cinquantaine de postes sur les 515 actuels.

En outre, en raison de difficultés financières avérées, la Société souhaite renforcer ses fonds propres en procédant à une augmentation de capital à laquelle elle associe tous ses actionnaires.

Pléiade Investissement, actionnaire de référence de la Société, s'est engagé à souscrire à titre irréductible à hauteur de l'intégralité des droits préférentiels de souscription dont elle est titulaire et à titre réductible à hauteur de 100%, à l'augmentation de capital de la Société.

La réglementation imposant à Pléiade Investissement le dépôt d'une offre publique si elle franchissait le seuil du tiers du capital ou des droits de vote, elle a soumis son engagement à la réalisation de certaines conditions, notamment la confirmation par l'AMF de l'absence d'obligation de déposer un projet d'offre publique en application des articles 234-8, 234-9, 2° et 234-10 de son Règlement général. Cette condition a été réalisée par la décision de l'AMF n°211C1688 en date du 6 septembre 2011.

Par ailleurs, dans un contexte de marché qui reste tendu, le premier trimestre de l'exercice 2011/2012 a connu une diminution de 8% du chiffre d'affaires à 15,7 millions d'euros par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. L'activité Licences, portée notamment par la signature d'une centrale d'achats d'un grand groupe de distribution qui a sélectionné la suite progicielle d'exécution logistique GCE, subit néanmoins un léger ralentissement par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. Cette baisse du chiffre d'affaires Licences se répercute sur l'activité Conseils et Services.

Le Groupe confirme sa solidité grâce au succès de son modèle « On Demand » qui continue sa forte croissance et confirme, par là même, son adéquation aux attentes du marché particulièrement dans cette période de crise. Par ailleurs, l'activité de maintenance progresse légèrement.

Le Groupe envisage globalement une légère réduction de son chiffre d'affaire de l'exercice 2011/2012 par rapport à l'exercice précédent. Cette réduction est due au recul de l'activité Conseils et Services, qui ne serait pas compensé par la croissance des autres activités. Le Groupe envisage cependant de légèrement réduire sa perte nette grâce à une poursuite de la réduction de ses effectifs, et ce malgré les coûts liés à ces départs. La restructuration de ses effectifs devrait permettre de retrouver lors des exercices suivants une rentabilité de ses opérations grâce à une organisation plus efficace et des coûts réduits.

B.INFORMATIONS CONCERNANT L'OPÉRATION

Raison de l'offre et utilisation du produit de l'émission L'objectif de la présente augmentation de capital est principalement d'assurer la continuité d'exploitation de la Société, de financer ses besoins structurels de trésorerie, de renforcer ses fonds propres et de contribuer au financement de son exploitation.



Nombre d'actions nouvelles à émettre 11.170.952 actions. Prix de souscription des actions nouvelles 0,74 euro par action, soit une décote de 18,68 % par rapport au cours de clôture de l'action Generix du 23 septembre 2011 et de 11,52 % par rapport à la valeur théorique ex-droit à la même date. Produit brut de l'émission 8.266.504 euros dont 5.866.504 euros en numéraire et 2.400.000 euros par compensation de créance. Produit net estimé de l'émission Environ 7,8 millions d'euros, dont 5,4 millions d'euros de trésorerie. Jouissance des actions nouvelles 1er avril 2011. Droit préférentiel de souscription La souscription des actions nouvelles sera réservée, par préférence :



aux porteurs d'actions existantes enregistrées comptablement sur leur compte-titres à l'issue de la journée comptable du 28 septembre 2011,

aux cessionnaires des droits préférentiels de souscription (les « DPS »).



Les titulaires de DPS pourront souscrire :



à titre irréductible à raison de 13 actions nouvelles pour 17 actions existantes possédées. 17 DPS permettront de souscrire 13 actions nouvelles au prix de 0,74 euro par action, et à titre réductible le nombre d'actions nouvelles qu'ils désireraient en sus de celui leur revenant du chef de l'exercice de leurs droits à titre irréductible.

Valeur théorique du droit préférentiel de souscription 0,07 euro sur la base du cours de clôture de l'action GENERIX le 23 septembre 2011, soit 0,91 euro.



Cotation des actions nouvelles Sur Euronext Paris, dès leur émission prévue le 24 octobre 2011, sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la Société (code ISIN : FR0010501692).



Intention de souscription des principaux actionnaires et des membres des organes de direction et de surveillance Engagement irrévocable de souscription de Pléiade Investissement, qui détient 29,33 % du capital de la Société :



à titre irréductible à hauteur de la totalité de ses DPS, soit un engagement portant sur 29,33% du montant total de l'opération à titre irréductible.

à titre réductible à hauteur de 100% du montant de l'émission.



La Société n'a pas connaissance à ce stade d'intentions de souscription fermes d'autres actionnaires ni de membres des organes de direction et de surveillance.



Dilution et répartition du capital Si Pléiade Investissement souscrit seule l'intégralité de la présente augmentation de capital, elle détiendra à l'issue de celle-ci au maximum 59,95 % du capital et 57,72 % des droits de vote théoriques de la Société.



Garantie L'émission des actions nouvelles ne fait pas l'objet d'un contrat de garantie.







Toutefois, Pléiade Investissement s'est engagée, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions suspensives (notamment la confirmation par l'AMF de l'absence d'obligation de déposer une offre publique sur les titres de la Société), à souscrire la totalité des actions offertes dans le cadre de l'augmentation de capital avec DPS qui n'auraient pas été souscrites par les actionnaires de la Société







Cet engagement de souscription ne constitue pas une garantie de bonne fin au sens de l'article L. 225-145 du Code de commerce mais porte sur la totalité des actions nouvelles offertes dans le cadre de l'augmentation de capital avec DPS.



Engagements d'abstention / de conservation



Non applicable.





Résumé des principaux facteurs de risque de marché liés à l'opération pouvant influer sensiblement sur les valeurs mobilières offertes