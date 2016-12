Un quart de siècle de culture populaire américaine aux enchères

NEW YORK (Reuters) - Cela a tout pour être la collection d'objets cultes contemporains la plus complète, du pistolet qui a servi à abattre l'assassin de John F. Kennedy au chapeau de la Méchante sorcière de l'Ouest dans le film "Le Magicien d'Oz".

Le président de la maison d'enchères new-yorkaise Guernsey, Arlan Ettinger, a déclaré que la collection de 850 lots pourrait atteindre plus de 5 millions de dollars lors des enchères qui se tiendront les 15 et 16 mars au Palms Resort and Casino.