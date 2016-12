Des hôtels "recyclables"

Travelodge a fait savoir que les modules en acier pourraient être démontés, si nécessaire, à la fin de la "vie" de l'hôtel de 120 chambres, et déplacés.

"Cela pourrait faciliter la construction d'hôtels temporaires lors de grande affluence dans certains endroits, comme lors de festivals ou d'événements sportifs", a déclaré le directeur de la propriété et du développement de Travelodge, Paul Harvey.

Les modules sont importés avec des salles de bains pré-installées et les fenêtres, le mobilier et la décoration sont ajoutés une fois les modules rassemblés.

Mais pour les futurs hôtels, la société espère que même les meubles et la décoration seront installés en Chine.

"Une telle structure temporaire peut être construite en douze semaines et démontée rapidement à la fin de l'événement quand on en a plus besoin", a expliqué Harvey.