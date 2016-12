"Au clair de la lune", premier enregistrement de l'histoire

First Sounds, une équipe d'historiens, d'ingénieurs du son et d'archivistes qui se consacrent à la sauvegarde des premiers enregistrements sonores de l'humanité, a appris l'existence à Paris de cet enregistrement le 1er mars dernier, et l'un de ses historiens, David Giovannoni, s'est rendu une semaine plus tard dans la capitale française pour le récupérer.