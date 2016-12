JO: Roselyne Bachelot se chausse de rose, Act Up voit rouge

La ministre de la Santé et des Sports a descendu les marches de l'Elysée aux côtés de son secrétaire d'Etat Bernard Laporte chaussée de "Crocs" sous l'oeil des caméras et des photographes mais sans faire de commentaire.

Tous deux ont offert, pendant le conseil des ministres, un polo rose aux hommes du gouvernement et un châle rose à leurs homologues féminines, a rapporté le porte-parole du gouvernement Luc Chatel.

Dans un communiqué intitulé "Les malades du sida ont les crocs", Act Up condamne "l'obscénité" des "paris" de Roselyne Bachelot.

"Son mandat de ministre est bien assumé: pari sportif et vestimentaire, tenu ou non, versus remplir les engagements de la France en matière de Santé publique, la ministre a choisi le mandat du sport", déplore Act Up.