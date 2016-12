Des méfaits de la télécommande

Cet habitant du quartier résidentiel de Fairways Golf and Lifestyle Retreat a été arrêté en mai dernier par une unité d'élite de la police alertée par ses voisins terrorisés.

L'homme, sous l'emprise de l'alcool, déambulait dans les rues, un couteau à la main et sa télécommande dans l'autre. "Une seule pression sur ce bouton, et la moitié de Brisbane sautera", affirmait-il en disant avoir piégé un entrepôt de produits chimiques.

"Effrayer les gens avec des menaces et des alertes à la bombe a un impact beaucoup plus fort aujourd'hui que naguère", a relevé la juge, qui a condamné Fryatt à un an de mise à l'épreuve.