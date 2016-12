Un tribunal réduit de 10 millions l'héritage... d'un chien

Le tribunal civil de Manhattan a validé le 30 avril dernier l'accord trouvé entre les héritiers de Helmsley et le procureur de New York, concluant que la milliardaire n'avait pas toute sa tête lorsqu'elle a rédigé son testament.

Carl Lekic, directeur d'un hôtel appartenant à la famille Helmsley en Floride et désormais chargé de prendre soin de l'adorable bichon maltais, a déclaré sous serment que deux millions suffiront "pour subvenir aux besoins de l'animal selon les plus critères les plus élevés pendant plus de dix ans".