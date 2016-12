Pour son 60ème anniversaire, il parie et devient millionnaire

Fred Craggs, originaire de Yorkshire, dans le nord de l'Angleterre, n'avait aucune idée du montant de ses gains lorsqu'il s'est rendu dans une agence de la société de paris William Hill pour savoir ce que son "pari cumulé" (qui consiste à placer les gains d'une course sur la suivante) lui avait rapporté.

Il avait en fait misé sur les chevaux gagnants de huit courses à travers le pays - le premier de la série s'appelant, cela ne s'invente pas, "Isn't That Lucky?" (N'est-ce pas un coup de chance ?) et le dernier "A Dream Come True" (Un Rêve Devenu Réalité) - donnés à deux millions contre un.