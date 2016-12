Les seniors japonais sombrent dans la délinquance

Quelque 45.000 personnes âgées de plus de 65 ans ont été poursuivies en justice entre janvier et novembre de cette année, la moitié d'entre elles étant accusés de vol à l'étalage, d'après le quotidien Tokyo Shimbun.

Selon Osamu Nasu, du Centre de recherches de la police à l'Académie nationale de police, l'augmentation du nombre de personnes âgées isolées et désocialisées pourrait contribuer à ce phénomène.

La population nippone est confrontée à un vieillissement plus rapide que celui enregistré dans n'importe quel autre pays, d'après un récent rapport gouvernemental. Environ un Japonais sur cinq était âgé de plus de 65 ans en 2005 et cette proportion devrait doubler avant 2050.