2,7 millions d'euros pour un manuscrit de JK Rowling

Ces Tales of Beedle the Bard (les Contes du barde Beedle), dont il n'existe que sept exemplaires, sont mentionnés dans le dernier tome de la saga du jeune sorcier. Ils y sont légués à Hermione par le professeur Albus Dumbledore.

"Les 'Tales of Beedle the Bard' sont vraiment une distillation des thèmes récurrents dans les Harry Potter, et les écrire constituait la plus formidable des manières de dire au revoir à un monde que j'ai aimé et dans lequel j'ai vécu pendant dix-sept ans", écrit Rowling sur le catalogue de la vente.