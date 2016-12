L'"homme araignée" français Alain Robert relaxé aux États-Unis

NEW YORK (Reuters) - L'"homme araignée" français Alain Robert, qui avait escaladé un gratte-ciel la semaine dernière à New York, a été relaxé, a annoncé jeudi son avocat.

Alain Robert avait escaladé jeudi dernier un gratte-ciel de 52 étages et 348 mètres de haut et, six heures plus tard, un autre homme, Renaldo Clarke, avait fait de même devant les caméras de la télévision pour faire prendre conscience des ravages du paludisme.