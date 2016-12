Des airbags extérieurs... pour protéger les cyclistes

Le plat pays compte plus de vélos - 18 millions - que d'habitants - 16 millions - et la moitié des 215 cyclistes qui y meurent accidentellement chaque année sont victimes de véhicules à moteur.

Elle rappelle en outre que le plus grand fabricant mondial d'airbags, le Suédois Autoliv Inc, a d'ores et déjà mis au point un tel ballon de sécurité qui se déclenche en cas de choc sur le capot de la voiture, cas de figure le plus courant des accidents impliquant des cyclistes.