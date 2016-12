L'Onu invite son personnel à "tomber la veste" en été

NATIONS UNIES (Reuters) - Soucieuse de réduire la facture de la climatisation et de défendre l'environnement, l'Organisation des Nations unies a exhorté mercredi le personnel travaillant à son siège mondial de New York à s'habiller léger en renonçant cet été au traditionnel costume sombre en laine.

"On va alléger les règles vestimentaires et encourager nos employés à porter des vêtements plus légers", a expliqué l'architecte américain Michael Adlerstein, chargé de la rénovation du "palais de verre" de Manhattan, qui date d'une soixantaine d'années.