Audience record pour le Super Bowl, sale soirée pour un Texan

NEW YORK (Reuters) - Le sacre des Seattle Seahawks dimanche soir dans le Super Bowl, la finale du championnat de football américain, a été suivi par 111,5 millions de téléspectateurs américains, nouveau record d'audience pour le réseau de télévision Fox.

En 2012, la finale entre les New York Giants et les New England Patriots, diffusée par la NBC, filiale de Comcast Corp, avait été suivie par 111,3 millions de téléspectateurs.