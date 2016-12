"Sharknado", mot le plus inutile de l'année 2013

NEW YORK (Reuters) - Les experts de l'American Dialect Society, réunis en convention annuelle à Minneapolis, ont élu mot le plus inutile de l'année le terme "Sharknado", contraction de shark (requin) et de tornado (tornado) spécialement créée pour les besoins d'un téléfilm qui a fait sensation.

Mais il a rencontré un succès phénoménal sur Twitter, générant jusqu'à 5.000 tweets par minute d'internautes stupéfaits et hilares. Aussitôt reprogrammé, "Sharknado" a vu ses audiences progresser (2,1 millions de téléspectateurs en troisième diffusion), cas de figure inédit dans l'histoire des rediffusions sur Syfy, et a eu les honneurs d'une sortie spéciale dans des salles de cinéma.

Même si la chaîne projette déjà un "Sharknado 2", les linguistes, grammairiens, historiens, chercheurs, écrivains et éditeurs de l'American Dialect Society en ont pourtant fait leur mot le plus inutile de l'année.

A l'inverse, dans la catégorie du mot de l'année, c'est la conjonction "because" (parce que) qui l'emporte, devant "twerk" (une danse très suggestive), "selfie" (autoportrait réalisé au moyen d'un smartphone et mis en ligne sur les réseaux sociaux) ou "Obamacare" (la réforme de la santé aux Etats-Unis).

"'Because' n'a plus à être suivi par 'of' ou par une proposition complète", ajoute-t-il. "Aujourd'hui, on voit souvent des propositions logiques sèchement formulées comme 'because science' (parce que la science) ou 'because reasons' (parce que des raisons)." Suite...