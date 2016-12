Channel 4 diffuse un "message de Noël" d'Edward Snowden

"Cela pose un problème parce que l'intimité compte, elle nous permet de déterminer qui nous sommes et ce que nous voulons faire de notre vie", ajoute l'ancien sous-traitant de l'Agence américaine de sécurité nationale.

Tous les ans, pour faire concurrence au traditionnel et très compassé message de la reine écouté religieusement le 25 décembre par ses sujets, Channel 4 propose à ses téléspectateurs un "message de Noël alternatif".

En 2008, la chaîne avait donné la parole au président iranien de l'époque, Mahmoud Ahmadinejad, et quatre ans plus tôt à deux personnages de la série télévisée emblématique "Les Simpsons", Marge et Lisa.