A 93 ans, un maire de Floride sollicite un 20e mandat

"Je n'ai pas l'intention de me reposer sur mes lauriers", a-t-il déclaré vendredi à Reuters après avoir officiellement déposé sa candidature.

D'après des recherches effectuées par le journal local, l'Orlando Sentinel, John Land est à la fois le maire le plus âgé des Etats-Unis et celui à la plus grande longévité à son poste en Floride.