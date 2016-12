Le "signeur" de l'hommage à Mandela aurait entendu des voix

JOHANNESBURG (Reuters) - L'interprète en langage des signes recruté pour la cérémonie, mardi à Soweto, en hommage à Nelson Mandela se défend de tout amateurisme, affirmant souffrir de schizophrénie et avoir entendu des voix pendant sa prestation.

"Je n'y pouvais rien. Je me suis retrouvé seul dans une situation dangereuse. J'ai essayé de me contrôler et de ne pas montrer au monde ce qui se passait. Je suis vraiment désolé", a-t-il déclaré au journal sud-africain Star.