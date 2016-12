Une guitare électrique de Bob Dylan adjugée pour 965.000 dollars

NEW YORK (Reuters) - La guitare électrique avec laquelle Bob Dylan avait joué au festival de Newport en 1965 a été adjugée 965.000 dollars (690.000 euros) vendredi aux enchères, un record pour une guitare, a indiqué la maison Christie's.

Le chanteur, qui s'était fait connaître grâce à son timbre de voix nasillard et ses compositions acoustiques, avait surpris ses admirateurs en utilisant une guitare électrique et en adoptant un tonalité beaucoup plus rock.