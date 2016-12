Le groupe de luxe Kering veut du python durable

PARIS (Reuters) - Kering veut promouvoir une commercialisation plus responsable des pythons dont s'ornent les escarpins et sacs à main de ses marques de luxe.

Les peaux de serpent sont devenues des matériaux parmi les plus prisés dans l'univers de la mode et de la maroquinerie haut de gamme. Pour les "fashionistas" aux portefeuilles bien remplis, il est ainsi possible de s'offrir une veste Gucci en python à 5.400 euros ou encore un sac pour 4.900 euros.