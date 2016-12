L'autobiographie du chanteur Morrissey, déjà un "classique"

"C'est une décision courageuse de Penguin", a déclaré Eoin Devereux, sociologue et signataire de "Morrissey : fans, représentations et identités". "Morrissey est un classique dans tous les sens du terme".

L'auteur de chansons comme 'Heaven knows I'm miserable now' ("Le Ciel sait comme je suis malheureux maintenant") ou 'Last night, I dreamt that somebody loved me' ("La nuit dernière, j'ai rêvé que quelqu'un m'aimait"), avec les Smiths, s'est lui abstenu de tout commentaire.