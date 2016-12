Un chasseur de 72 ans survit 19 jours perdu dans une forêt

La disparition de ce chasseur assidu doté de plus 30 ans d'expérience a été signalée le 24 septembre. Après quatre jours de recherches, qui ont mobilisé 18 agences dans une douzaine de comtés, les secouristes ont renoncé faute de piste et en raison de l'arrivée d'une série de tempêtes.

"Il a pu faire un feu et s'est réchauffé en rassemblant des feuilles et des herbes autour de lui. Quand il se mettait à pleuvoir ou à neiger, il s'abritait sous un grand tronc. Il a pu tuer et manger plusieurs écureuils et un canal lui permettait d'avoir beaucoup d'eau à disposition", peut-on lire dans le compte rendu des autorités.