Le "faux" Van Gogh était en fait un vrai

AMSTERDAM (Reuters) - Un tableau de Van Gogh considéré comme une vulgaire copie et relégué pendant un siècle dans le grenier d'un collectionneur est effectivement l'oeuvre du maître néerlandais et sera exposé prochainement à Amsterdam.

Mais de nouvelles recherches, s'appuyant notamment sur l'analyse de la peinture utilisée et la correspondance entre Vincent et son frère Theo, ont permis de revenir sur ce jugement.

"Ce qui rend tout cela encore plus exceptionnel, c'est qu'il s'agit d'un travail de transition dans son parcours et, qui plus est, d'un tableau de grande taille datant d'une période considérée comme étant l'apogée de son oeuvre, la période arlésienne", a-t-il dit.