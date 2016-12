Ultime tentative de traversée à la nage Cuba-Floride pour Diana Nyad

LA HAVANE (Reuters) - L'Américaine Diana Nyad a entamé samedi, à l'âge de 64 ans, une nouvelle tentative de traversée à la nage entre la capitale cubaine La Havane et Key West, en Floride.

Diana Nyad a déjà échoué lors de quatre tentatives précédentes. Mais si elle réussit cette fois-ci, elle deviendra la détentrice du record du monde de la plus longue traversée à la nage en plein océan sans assistance, à savoir sans cage de protection contre les requins et sans combinaison.

Les défis les plus sérieux qui vont la guetter durant les 166 km à parcourir seront, outre les requins, les méduses urticantes à la dérive, les tempêtes mais aussi l'imprévisible et puissant courant Gulf Stream, qui circule dans le sens ouest-est entre Cuba et la Floride.