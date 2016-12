COR-Aux Etats-Unis, un chien pourra bientôt changer de chaîne

DOGTV émettra à partir du mois prochain sept jours sur sept et 24 heures sur 24 à destination du meilleur ami de l'homme qui se sent seul à la maison en l'absence de son maître.

"Il s'agit de la première et de la seule chaîne de télévision destinée à nos amis à quatre pattes, et non pas à leurs parents", a expliqué Gilad Neumann, directeur général de DOGTV, une entreprise basée à Tel Aviv et dont les programmes seront repris par l'opérateur satellite américain DirecTV.