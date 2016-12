Un "baromètre du bonheur" dans la capitale de la Lituanie

"Ce baromètre constitue un super outil pour les politiques. Si nous prenons une décision et constatons une chute brutale du moral dans la ville, nous savons alors que nous avons commis une grosse bévue", a déclaré Arturas Zuokas, maire de la cité de 520.000 habitants.

Le système fonctionne déja et les résultats peuvent être consultés sur des écrans de télévision dans le hall de la mairie. Cette semaine, le "baromètre" a oscillé entre six et sept points.