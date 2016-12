Brebis, chevaux et vaches des Pyrénées branchés géolocalisation

TOULOUSE (Reuters) - Les brebis, chevaux et vaches qui jouissent en toute liberté des alpages en été connaîtront bientôt comme les humains les affres de la technologie moderne : équipés d'un collier de géolocalisation, un signal guidera les animaux à distance.

Les éleveurs des Pyrénées ariégeoises et leurs homologues du Pays basque espagnol testent depuis ce printemps sur une trentaine de bêtes un premier système de GPS dans le cadre du projet pilote "e-pasto", qui permettra de se passer de clôtures.

Chaque printemps, des centaines de milliers de bêtes montent entre la mi-mai et la mi-juin dans les zones de montagne pour y passer l'été. Cette transhumance des troupeaux permet aux éleveurs de faire profiter leurs bêtes de pâturages de qualité pendant que leurs exploitations engrangent le foin qui leur servira à nourrir le cheptel durant l'hiver.

Les cobayes de l'estive du Prat-d'Albis Ariège, situé entre 900 et 1.600 mètres d'altitude, et des animaux du Pays basque espagnol sont équipés d'un collier high-tech de géolocalisation.

Le projet "e-pasto" fait partie du programme européen Agripir qui a pour objectif de concevoir et de développer un système de clôtures virtuelles en estives.

Il est également soutenu par les pôles de compétitivité toulousains Agrimip et Aérospace Valley, l'Ecole supérieure de technologies industrielles avancées (Estia) et la fédération pastorale de l'Ariège qui compte 850 éleveurs transhumants pour 55.000 ovins, 15.000 bovins et 2.000 équins. Suite...